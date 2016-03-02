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Ekonomi

Asgari ücret 1300 liranın altına düşecek mi?

"Cumhurbaşkanımız ve Başbakanımızın da bu konuda hassasiyet içinde olmamız yönünde talimatları olmuştur"

02 Mart 2016 14:56

Çalışma Bakanı Süleyman Soylu, vergi diliminden dolayı Ağustos ayında asgari ücretin 1.300 liranın altına düşmemesi için maliyet tablolarını gözden geçireceklerini söyledi.

Radikal'de yer alan habere göre; Bakan Soylu, Belçika'nın Ankara Büyükelçisi ile imzaladığı sosyal güvenlikle ilgili anlaşma töreninde gazetecilerin Ağustos'ta asgari ücretin vergi diliminden dolayı 1.300 liranın altına düşüp düşmeyeceği yönündeki sorusu üzerine şunları söyledi:

"Vergi diliminden dolayı Ağustos'ta asgari ücretin 1.300 liranın altına düşmemesi için maliyet tablomuzu yeniden değerlendirebiliriz. Cumhurbaşkanımız ve Başbakanımızın da bu konuda hassasiyet içinde olmamız yönünde talimatları olmuştur."

Maliye Bakanı Naci Ağbal, bu hafta yaptığı açıklamada, Ağustos ayında vergi diliminden dolayı asgari ücret alanların maaşlarının 1.300 liranın altında düşebileceğini söylemişti

 

 

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