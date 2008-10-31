Asgari ücret ve emekliye zam

Asgari ücret, yılın ocak ve temmuz aylarında ayrı ayrı yüzde 4 oranında artacak.



Emekli aylıkları da, 6 aylık enflasyon tahminleri çerçevesinde ocakta yüzde 4,89, temmuzda ise yüzde 3,76 oranında zamlanacak. Resmi Gazete'de yayımlanan 2009 Programına göre, halen brüt 638,7 YTL olan asgari ücret, 1 Ocak 2009'da yüzde 4 zam görecek. Bu zam, asgari ücretlinin brüt maaşında 25,55 YTL artış sağlayacak ve yeni asgari ücret 664,25 YTL'ye yükselecek.



Ancak yılbaşından itibaren YTL'deki Yeni ifadesi kalkacak ve tekrar TL'ye geçilecek. Bu şekilde Ocak-Haziran döneminde asgari ücretlilere brüt 664,25 TL ödenecek. 1 Temmuz 2009'da asgari ücret yüzde 4 daha zamlanacak ve bu şekilde kümülatif zam oranı yüzde 8,16'ya çıkacak. Temmuz zammı da, asgari ücrette 26,57 TL artış olarak yansıyacak. Böylece brüt asgari ücret 2009'un 2. yarısında 690,82 TL olarak uygulanacak.



EMEKLİYE YILLIK YÜZDE 8,83 ZAM



Bu arada emekli aylıkları da, 6 aylık enflasyon tahminine göre 2009'un Ocak ayında yüzde 4,89 oranında artacak. Emeklinin Temmuz zammı da yüzde 3,76 olacak. Emekli maaşlarındaki yıllık zam oranı ise yüzde 8,83 olarak belirlenecek. Program çerçevesinde, 2009 yılında sosyal güvenlik kuruluşlarının toplam gelirleri 81,3 milyar TL, toplam giderleri ise 102,8 milyar TL düzeyinde bulunacak. Bu şekilde sosyal güvenlik kuruluşlarının bütçelerinde 21,4 milyar TL'lik bir açık meydana gelecek. Öte yandan 2009 Merkezi Yönetim Bütçesi uyarınca da, memurlar ile kamudaki sözleşmelilerin maaşlarına yeni yılın ilk yarısında yüzde 4, ikinci yarısında ise yüzde 4,5 zam yapılacak. Ocak ve Temmuz zammı ile memur ve sözleşmeli maaşlarındaki yıllık artış yüzde 8,68'e ulaşırken, 6'şar aylık dönemlerdeki enflasyonun zam oranını geçmesi halinde, aradaki fark maaşlara eklenecek.

