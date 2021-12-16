Asgari ücret Türkiye'de Avrupa'ya kıyasla ne durumda?

Asgari Ücret Komisyonu'nun 16 Aralık'taki dördüncü toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2022 yılında uygulanacak asgari ücretin 4250 TL olduğunu açıkladı.

Erdoğan asgari ücretin yüzde 50 artırıldığını, asgari ücretten alınan gelir ve damga vergisinin kaldırıldığını söyledi.

"Bu artışla, çalışanlarımızı fiyat artışları karşısında ezdirmeme kararlılığımızı ortaya koyduğumuza inanıyorum" diyen Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Asgari ücrette tarihi bir artış yaparken işveren üzerindeki maliyetini 450 lira aşağıya çekmiş bulunuyoruz."

2021 yılı asgari ücreti, bekar bir işçi için aylık brüt 3577,50 TL, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 2825,90 kuruş olarak uygulanıyordu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin daha önce Türkiye'de 6 milyon civarında asgari ücretli olduğunu söylemişti.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda beş işçi, beş işveren ve beş hükümet temsilcisi bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kasım ayında AKP Meclis Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada "Kamu işçilerine ve memurlarına verdiğimiz yüksek oranları zamlarla çalışanlarımızı enflasyona ezdirmemek için gereken çabayı gösteriyoruz. Asgari ücreti de benzer şekilde tespit ederek dar gelirlilerin üzerindeki yükü de hafifleteceğiz" demişti.

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) ise asgari ücretin net 5 bin 200 TL'ye yükseltilmesini talep etmişti.

2021 başında brüt asgari ücret, yüzde 21,56'lık zamla 3 bin 577 TL'ye yükselse de Türk Lirası'nın yıl içindeki değer kaybı, alım gücünün azalmasına yol açtı.

2016 başında Türkiye'de brüt asgari ücretin karşılığı 518 euro'ydu. 16 Aralık itibarıyla 4250 TL'lik asgari ücretin karşılığı ise yaklaşık 240 euroya kadar düştü.

Türkiye, Avrupa Birliği (AB) üyeleri ve birliğe aday ülkeler içinde asgari ücreti önceki yıllara göre daha düşük tek ülke.