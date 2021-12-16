Asgari ücret toplantısı bugün yapılacak

Asgari Ücret Tespit Komisyonu son toplantı için bugün saat 11.00'de bir araya gelmesi bekleniyor.

Konuya yakın kaynakların Bloomberg’e verdiği bilgiye göre Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, asgari ücrette artış oranını bugün Cumhurbaşkanlığı’nda açıklayacak.

Süreç 1 Aralık'ta başlamıştı

Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk görüşmesine Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ev sahipliğinde başlamıştı. Toplantıda asgari ücreti belirlemek için yapılan anket çalışmasını aktaran Bakan Vedat Bilgin, çalışanların asgari ücretin 3750 ila 4000 bin TL arasında olması gerektiğini düşündüklerini paylaşmıştı.

7 Aralık'ta işçi tarafını temsil eden Türk-İş'in ev sahipliğinde ikinci toplantı yapılmıştı. Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, TÜİK'in açıkladığı enflasyon oranlarına tepki göstererek "TÜİK Temsilcisi kusura bakmasın enflasyon yüzde 21 deniyor ama her gün her şeye zam geliyor" demişti.

9 Aralık'ta işveren tarafı TİSK'te yapılan toplantıda ise tarafların ilk teklifleri belli olurken, Türk-İş'in asgari ücret için en az 3900 istediği, TİSK'in ise 3100 lira dediği ifade edilmiş, ancak TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç böyle bir teklifi vermediklerini söylemişti.