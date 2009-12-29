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Ekonomi

Asgari ücret belli oluyor

Hükümet programında asgari ücrete yüzde 3+3 zam yapılması öngörülürken, komisyonun bunun yarım ya da bir puan üstünde bir artış belirleyebileceği tahmin ediliyor.

29 Aralık 2009 02:00

T24 - Yeni yılda geçerli olacak asgari ücretin bugün açıklanması bekleniyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu bugün üçüncü toplantısını gerçekleştiriyor.

Türk-İş ilk toplantıda masadan kalktığı için komisyon bugün sadece işveren ve hükümet kesiminin katılımıyla, yani 10 kişiyle toplanacak.

Bugünkü toplantıya Türkiye İstatistik Kurumu'ndan geçim rakamının gelmesi bekleniyor.


Hükümet programında asgari ücrete yüzde 3+3 zam yapılması öngörülürken, komisyonun bunun yarım ya da bir puan üstünde bir artış belirleyebileceği tahmin ediliyor.

Asgari ücret halen 16 yaşından büyükler için net 546,48; 16 yaşından küçükler için net 472,32 lira olarak uygulanıyor.

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