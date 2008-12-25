Asgari ücret 527 YTL oldu

Asgari Ücret Tespit Komisyonu 2009 için geçerli olacak yeni asgari ücreti açıkladı. Böylece asgari ücret 16 yaşından büyükler için 2009 yılının ilk altı ayında brüt 666 YTL, net 527.13 YTL, ikinci altı ayda yani temmuz ayından itibaren de net 546.48 YTL olarak uygulanacak.Asgari ücret, 16 yaşından büyük bekar bir işçi için asgari geçim indirimi dahil brüt 638.70, net 503.26 YTL, 16 yaşından küçükler için brüt 540.60, net 432.97 YTL, kapıcılar için brüt 638.70, net 542.90 YTL olarak uygulanıyordu.Karar toplantısı öncesinde komisyondan çekilme kararı alan Türk-İş, bu kararın gerekçesi olarak "önerilerinin işveren - hükümet kesimi tarafından dikkate alınmaması ve çağrılarının cevapsız bırakılmasını" göstermişti.