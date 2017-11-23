"Asgari ücret 2 bin lira olur mu?"

Hürriyet yazarı Yalçın Bayer, İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 2018 yılında geçerli olacak asgeri ücreti belirlemek amacıyla toplanması hakkında yazdı. Bayer, asgari ücrete yapılacak zamma ilgili CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun maaşların 2 bin lira olması teklifine hükümetin kabul etmeyeceğini belirtti.

Yalçın Bayer'in "Asgari ücret 2 bin TL olur mu?" başlığıyla yayımlanan (23 Kasım 2017) yazısının ilgili kısmı şöyle:

İşçi işveren ve devlet temsilcilerinden oluşan 15 kişilik komisyon 31 Aralık’a dek yapacağı dört toplantının ardından yeni asgari ücreti belirleyerek kamuoyuna açıklayacak.

6 milyonu aşkın emekçinin gözünü çevirdiği komisyondan beklentilerini karşılayacak yüksek oranlı zammın çıkması mümkün görünmüyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yeni ücretin 2 bin lira olmasını talep ediyor. Ne var ki hükümet Kılıçdaroğlu’nun talebini siyasi çıkış gerekçesiyle yerine getirmez. Yani asgari ücret 2 bin lira olmaz.

Görünürde erken seçim olmadığına göre mevcut asgari ücrette yıllık yüzde 8-9, 10, belki 11 oranında artış olabilir. Memur ile memur emeklisinin aylığına önümüzdeki yıl yüzde 7.5 zam yapılacağı öngörüldüğünde asgari ücrete de bu düzeyde veya bir miktar üzerinde zam yapılır.

AKP iktidarı 2015’te yapılacak milletvekili seçimini dikkate alarak, 2016 yılında uygulanacak ücrete yüzde 30 oranında zam yapılmasını benimsemişti. Dönemin Başbakanı Ahmet Davutoğlu, artış miktarını seçim mitinglerinde kamuoyuna duyurmuştu. Asgari ücret de net bin liradan bin 300 liraya yükseltilmişti.

Sonuç mu, ufukta yüksek zam yok.

Açlık sınırı bin 600 liraya dayanmış, emekçinin aldığı para bin 404 lira. Günümüzde hangi babayiğit bu ücretle geçinebilir?