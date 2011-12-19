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Politika

'Asgari ücret 1000 TL olursa firmalar batar'

Maliye Bakanı Şimşek, "Asgari ücret 1000 TL olursa devlet batar mı?' denilmektedir. Bildiğim kadarıyla...

19 Aralık 2011 02:00

T24 - Maliye Bakanı Şimşek, "Asgari ücret 1000 TL olursa devlet batar mı?' denilmektedir. Bildiğim kadarıyla asgari ücretli devlette çalışan yoktur. Özel sektörde ücretleri verimlilikle ilişkilendirmezseniz belki Türkiye batmaz ama firmalar batar" dedi.



Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Meclis'te süren bütçe görüşmelerinde milletvekillerinin madde üzerinde sorularını yanıtlarken, taşeron işçilere yönelik Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın bir çalışma yaptığını ifade etti.

Şimşek, Türkiye'de asgari ücret üzerinden yüzde 15 vergi alınmadığını ifade ederek, şunları kaydetti:

''Türkiye'de asgari ücret 2002 yılında 175 Euro, şimdi ise 356 Euro'dur. Türkiye'nin şu anda Polonya, Çek Cumhuriyeti, Letonya, Macaristan, Estonya, Litvanya, Romanya, Bulgaristan'dan daha yüksek asgari ücret verilmektedir.

'Asgari ücret 1000 TL olursa devlet batar mı?' denilmektedir. Bildiğim kadarıyla asgari ücretli devlette çalışan yoktur. Özel sektörde ücretleri verimlilikle ilişkilendirmezseniz belki Türkiye batmaz ama firmalar batar. İstihdam edilen o kardeşlerimiz iş bulamaz hale gelir. Rekabet etmek zorundayız. Asgari ücreti belirlerken; makul bir ücret ve rekabet gücünü göz önünde bulundurmak zorundayız. Bunu göz önünde bulundurmayan ülkeler battı. Yunanistan'a, başka ülkelere dönmek istemiyorsak bu dengeleri göz önünde bulundurmak zorundayız. Bugün 9-10 AB üyesinden daha yüksek asgari ücret Türkiye'de verilmektedir. Biz AB'den daha mı zenginiz?''

Şimşek, Türkiye'de gelir dağılımının iyileştiğini, bozulmadığını kaydetti.


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