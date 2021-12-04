Asgari Geçim İndirimi'nde kritik düzenleme yolda

Milyonlarca çalışanın beklediği asgari ücrette son düzlüğe girilirken bu süreçte Asgari Geçim İndirimi'nde de (AGİ) vergi iadesi çalışması yapılacağı konuşuluyor. Çalışmaya göre; bekâr bir işçi için ödenen 268,31 liralık AGİ'ye alınan gelir vergisi eklenerek 456,13 liraya çıkartılacak. Damga vergisi de alınmadığında buradan işçiye yapılacak katkı 483,28 liraya yükselecek.

Asgari ücretin belirleneceği Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısını 1 Aralık Çarşamba günü gerçekleştirdi. Bu kapsamda vatandaşlar gözünü bu toplantının sonucunda çıkacak karara çevirirken bir düzenlemede Asgari Geçim İndirimi'nde (AGİ) yapılması bekleniyor. Sabah'ın haberine göre; vergi alınmaması talebi yerine geldiğinde aslında tüm çalışanlar açısından bir vergi iadesi de yaşanmış olacak. Şu anda tüm çalışanlara ödenen Asgari Geçim İndirimi artırıldığında bu vergi iadesi de karşılanmış olacak.