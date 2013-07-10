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Yaşam

Asfaltta yumurta pişirmek yasak!

Death Valley Milli Parkı yönetimi, çevreyi kirleten bir geleneğe dönüşmesi üzerine asfaltta yumurta pişirilmesini yasakladı

10 Temmuz 2013 17:02

Dünyanın en sıcak noktası olarak bilinen Death Valley (Ölüm Vadisi), tuhaf bir yasakla gündeme geldi.

Death Valley Milli Parkı ABD'nin batısında, Kaliforniya Eyaleti'nde yer alıyor. Mojave Çölü'nde yer alan park, 56 dereceyi bulan kavurucu sıcağıyla meşhur.

Death Valley'e gelenler yalnızca çölün güzelliklerine tanık olmakla yetinmek istemiyor; gelmişken bir de asfaltta sahanda yumurta yapıyorlar.

Ancak olayın kontrolden çıkarak çevreyi kirleten bir geleneğe dönüşmesi üzerine park yönetimi devreye girdi. Park yönetimi, “Sahanda yumurta isteyen tavasını da yanında getirsin. Yoksa bu tür girişimlere izin verilmeyecek” açıklamasını yaptı.

Vatandaşlar ise Death Valley Milli Parkı yönetimini suçladılar. Park yönetiminin bölgeye turist çekmek amacıyla hazırladığı bir videoda asfalt üzerinde sahanda yumurta pişirildiğine dikkat çekildi. 

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