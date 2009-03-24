Asfaltta tasarruf yapılmış!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, "CHP adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, kampanyası süresince olduğu gibi bugün de asılsız iddialarını sürdürdüğü" savunuldu.



Yazılı açıklamada, "bugüne kadar ortaya attığı tüm iddia ve isnatlarına yanıt verilmiş olmasına rağmen Kılıçdaroğlu'nun, bunları görmezlikten gelip, mesnetsiz iddialarını tekrar ettiği" kaydedildi.



Açıklamada, şöyle denildi:



"Kılıçdaroğlu, ortaya attığı iddialarla ilgili olarak maalesef kendini ispat yükümlülüğü içinde görmemektedir. İSFALT'la Euro Asfalt firması arasında imzalanan sözleşme, 'danışmanlık ve eğitim' konularını içermektedir. Doğu Avrupa'dan çalışma için insan getirilmesi söz konusu değildir. Çalışan personel konusunda ülke kısıtlaması bulunmamaktadır. Nitelikleri uygun olan her ülke vatandaşı bu proje kapsamında çalışmıştır.



Danışmanlık ve eğitim sözleşmesi yapılan firmanın çalıştırdığı personel ile ilgili çalışma ve sosyal güvenlik mevzuatından doğan yükümlülüklerinden ilgili firma sorumludur. Söz konusu iş 'danışmanlık ve eğitim' konulu bir 'hizmet alımı' olduğundan ilgili firma ile İSFALT arasında bir alt taşeron ilişkisi doğmamıştır. Dolayısıyla İSFALT'ın ilgili firma çalışanlarının sosyal güvenlikleriyle ilgili bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Kılıçdaroğlu'nun bu konulardaki sorularının muhatabı İSFALT değildir."



Açıklamada ayrıca, danışman firmanın uhdesinde asfalt ve yol konusunda uzman kişilerle İstanbulluların yararına yürütülen ve çoğu ilk ve yeni nitelik taşıyan çalışmalarla maliyetlerden geçen yıl 44 milyon 279 bin lira tasarruf yapıldığı bildirildi.



"Sayıştay denetimiyle ilgili iddianın da doğru olmadığı" ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:



"Kılıçdaroğlu'nun, Sayıştay denetimiyle ilgili olarak, 'İSKİ'nin 2007 yılı hesaplarında 1 milyar TL'yi aşkın kamu zararı saptandığı' iddiası da doğru değildir. Sayıştay denetimiyle ilgili dün bir gazetede yer aldığı gibi bu iddia da yanlış ve kamuoyunu yanıltma amacı taşımaktadır. İSKİ'nin 2007 yılı hesapları ile rutin Sayıştay denetimi tamamlanmamış olup, bu konuda kesinleşen bir karar bulunmamaktadır. Ayrıca, sorgu konusu olan rakam 1 milyar TL değil, 50 milyon TL'dir. Bu iddianın da yanlış bilgilenmeden kaynaklandığı açıktır. Kampanyası süresince Büyükşehir Belediyesi, bağlı kuruluşları ve iştiraklerince yapılmış tüm işlere çamur atma ve gölge düşürme gayreti içinde olan Kılıçdaroğlu, bugün de mesnetsiz ve asılsız iddialarını sürdürmüştür."

