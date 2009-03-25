Asfalt profesörü Topbaş'ı yalanlıyor

İstanbul Belediyesi’nin asfalt projesinin danışmanı olduğu açıklanan Prof. Blab, ısrarla bu işle alakası olmadığını söylüyor.





Kemal Kılıçdaroğlu’nun İBB’nin asfalt işini alan şirketle ilgili iddiaları üzerine gündeme gelen isimlerden biri de Viyana Teknik Üniversitesi Yol Kürsüsü’nde görev yapan Prof. Dr. Ronald Blab oldu. İBB’ye asfalt işlerinde danışmanlık hizmeti verdiği ileri sürülen Blab, VATAN’a şunları söyledi:



İstanbul Belediyesi, asfalt projesine katkıda bulunan uzmanların listesini bir basın açıklaması olarak yayınladı. Siz bu listeden haberdar mısınız?



Profesör Ronald Blab: Hayır böyle bir listeden haberim yok.



(İsimlerin bazılarını okuduktan sonra...) Bu isimleri siz mi tavsiye ettiniz?



Blab: Hayır.



Peki tanıyor musunuz?



Blab: Tabii ki bazılarını tanıyorum. Zaten Almanya’da asfalt projeleriyle uğraşan 10 tane uzman ya vardır ya yoktur. Bu kişilerle de türlü konferanslarda bir araya geliyoruz. Ama İSFALT’a tavsiye etmem diye bir şey sözkonusu değil.



Belediye’nin ilk açıklamasında yabancı uzmanlarla çalışma kararının sizin tavsiyenizle alındığı belirtilmişti. Bu asfalt işiyle ilgilenen uzman heyetin başında siz mi varsınız?



Blab: Bakın son 3 gündür Türkiye’den gelen telefonlara cevap vermekten iş yapamıyorum. Ben bu projenin başında falan değilim. EurAsfalt yetkilileri geçtiğimiz yılın Mart ayında beni Türkiye’ye davet ettiler. “Bir proje hakkında bilimsel görüşlerinizi almak istiyoruz” dediler. Ben de İstanbul’a geldim. İSFALT ve EurAsfalt yetkililerinin de hazır bulunduğu bir salonda sunum yaptım. Hatta çok bilimsel şeyler de anlatmadım. Çok genel bir sunumdu. Benden 800-1000 euro’luk danışmanlık ücreti karşılığı yardım istediler ben de verdim. Olay budur.



Peki bu sunumdan sonra sizden herhangi bir tavsiyede bulunmanız ya da yardımcı olabilecek uzmanların isimlerini vermeniz konusunda bir talep oldu mu?



Blab: İstanbul’dan Avusturya’ya döndükten sonra hiçbir şekilde hiç kimse beni bir daha aramadı.



Bu olayların patlak vermesinden sonra da mı aramadılar?



Blab: Son birkaç gündür ne olduysa 1 yıldır beni hiç aramayan EurAsfalt’tan insanlar mail ve telefon yoluyla sürekli ulaşmaya çalışıyorlar.



Size ne diyorlar?



Blab: Benim suçlanmamı ya da rahatsız olmamı gerektirecek bir durum olmadığını söyleyip beni sakinleştirmeye çalışıyorlar. Ama çok kızgınım. Ben bir yolsuzluğun parçası falan olmadım, asla da olmam. Ben bir profesörüm ve tek yaptığım bilimsel görüşlerimi aktarmak oldu. Lütfen bir daha beni aramayın. Söylenecek her şeyi söyledim ve bu durumdan çok sıkıldım.



Son bir soru. Belediye’nin İSFALT’ta çalışma yapan uzmanlar listesinde Burghardt Herr adlı bir uzmanın da ismi var. Ancak kendisi İstanbul’a hiç gelmediğini söylüyor. Kendisini tanır mısınız?



Blab: Hayır bu isimde birini tanımıyorum.

