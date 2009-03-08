Asena’dan danslı şarkılı şov

Oryantal Asena, artık `şarkıcı' olarak anılmak istediğini söyledi. Başterziler Grup'un markaları içerisinde yer alan Vitello Mobilya'nın Kuşadası Korumar Otel'deki bayiler toplantısında sahneye çıkan oryantal Asena, göbek attıktan sonda hazırlık aşaması tamamlanan albümünden şarkılar söyledi.



Hayranlarıyla hatıra fotoğrafı çektiren Asena, son yıllarda bayi toplantılarına katıldığım Vitello'ya bu yıl da katılacağıma dair söz verdiğini söyledi. Asena, “Bu sözümü tuttum. Bu gece burada dansöz olarak değil şarkıcı olarak bulunuyorum'' dedi.



Asena, daha sonra şarkılarını yarıda kesti. Yaklaşık 300 bayinin katıldığı gecede kıvrak danslarını sergiledi. Asena, bu sırada kostümünün azizliğine uğradı. Omzundan kopçası kopan Asena, dans ederken elbisesinin düşmemesi için elleriyle sürekli göğüslerini tuttu. Salondakilere, “O kadar zor durumdayım ki anlatamam. Yanında çengelli iğnesi olan var mı'' diye sordu. Yollanan iki çengelli iğneyi yardımcılarının yardımıyla kostümüne tutturan Asena “Gelecek yıl beni çağıracak olursanız mutlaka çengelli iğne bulundurun'' diye espri yaptı.



(DHA)

