Asena: O kız İbrahim Tatlıses'i hakketti

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Hürriyet'te yer alan habere göre, İbrahim Tatlıses ile 4 yıl aşk yaşayan, 2003'te ayrılan Asena, Star TV'deki 'Duymayan Kalmasın'a çarpıcı açıklamalar yaptı. Asena şöyle konuştu: "Nikahı duyduğumda sahnedeydim. İlk duyduğumda hissettiğim şey tek kelimeyle 'huzur'du. Sonra yüzümde bir gülümseme belirdi. Zaten benim bu haberi öğrendiğimde huzur duyacağımı 70 milyon biliyor. Benim için sürpriz olmadı, hiç şaşırmadım. Mutlu ve huzurlu bir yuva diliyorum. Bir yastıkta kocasınlar."İbrahim Tatlıses'ten 8 yıl önce ayrıldığını söyleyen Asena, "İsteseydim zamanında İbrahim Tatlıses ile evlenirdim. Aklıma koyduğumu yaparım çünkü. Ayşegül İbrahim Tatlıses'i seçti, ben özgürlüğümü seçtim. Ayşegül adına sevindim. Bence 10 numara bir evlilik oldu. O kız, İbrahim Tatlıses'i hak etti. Çünkü çok bekledi. Şimdi inanılmaz rahat ve mutluyum" dedi. Asena yıllar önce Ayşegül Yıldız'ın evini basıp tekme tokat dövmüştü. İbrahim Tatlıses 14 Mart'ta vurulduğu zaman da hastane önünde gizlice dua etmişti.Tatlıses'in doktoru Köksal Holoğlu nikahı 2 saat önce öğrendiğini söyledi. Köksal Holoğlu, "İbrahim Bey bağımsız olarak yürümeye başladı. Her şeyiyle çok sağlıklı. Baba olmak isterse, hiçbir problemi yok. Bu evlilik, tedavi sürecini olumlu etkileyecektir" dedi.