Asena isyan etti: Artık yeter!

Asena, İbrahim Tatlıses’e 20 bin Euro tazminat ödemeye mahkum edilince isyan ederek, 'Artık yeter! Dayanacak gücüm kalmadı' dedi.



Asena, 4.5 yıl aşk yaşadığı İbrahim Tatlıses’ten 2003’te ayrılmıştı. İbrahim Tatlıses ayrılık aşamasındayken yurt dışı konserlerinde sahneye çıkmayan Asena’ya dava açmıştı. Dava sonuçlandı. Asena, İbrahim Tatlıses’e 20 bin Euro tazminat ödemeye mahkum edildi.



Temyiz hakkını kullanacağını söyleyen Asena “Yakında İsviçre’ye yerleşeceğim. Bunun için de paraya ihtiyacım var. Elimdeki parayı bu davaya verirsem biterim. Zaten beni burada bitirdikleri için yurt dışına kaçıyordum. Artık yeter! Dayanacak gücüm kalmadı. Adaletten yardım istiyorum” dedi.





