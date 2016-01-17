Asena Erkin: Caner'le boşanma konusunda anlaştık

Fenerbahçe ve milli takımın yıldız futbolcularından Caner Erkin'in İstanbul Aile Mahkemesi'ne açtığı boşanma davasına cevap veren Asena Erkin de boşanma konusunda anlaştıklarını ve boşanmayı kabul ettiğini belirtti.

Davacıyla boşanma konusuna aralarında herhangi bir çekişme olmadığını cevap dilekçesinde açıklayan Asena Erkin'in avukatı Talat Emre Koçak, taraflar arasında anlaşmalı bir "Boşanma Protokolü" düzenlendiğini, boşanma iradesi ve boşanmanın sonuçlarına ilişkin düzenlemelere protokolde yer verildiğini anlattı. Cevap dilekçesinde "Taraflar arasındaki evlilik birliğinin temelinden sarsılmış olması, evlilik birliğini sürdürme olanağının mevcut bulunmaması, müvekkilim davalının da boşanmayı kabul ettiğinden boşanma protokolü de dikkate alınarak tarafların boşanmalarına karar verilmesini talep ederiz" dendi.

Maddi yardım talebinde bulunmayacak

Boşanma protokolüne göre; çocuğun velayeti anneye verilecek. Baba çocuğuyla şahsi münasebet kuracak. Çocuğun tüm giderlerini baba karşılayacak. Boşandıktan sonra baba çocuğuna iştirak nafakası ödemeyecek. Asena Erkin çocuğu için iştirak nafakası talebinde bulunmayacak. Caner Erkin, Asena Erkin'e aylık 10 bin lira yoksulluk nafakası ödeyecek. Asena Erkin yoksulluk nafakası haricinde Caner Erkin'den herhangi bir maddi yardım talebinde bulunamayacak. Asena Erkin kızlık soyadını kullanacak.