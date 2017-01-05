Asena Atalay: Caner'in haberini sunmak istemiyorum

Asena Atalay, geçen yıl ocak ayında boşandığı Caner Erkin'in haberini sunucusu olduğu Kanal D'deki Magazin D'de okumak istemedi. Bunu sözleşmeli olduğu BES Yapım'a iletti.

Beşiktaş'lı futbolcu Caner Erkin ile oyuncu Şükran Ovalı 2 Ocak'ta İtalya'nın başkenti Roma'da evlenmişti.

"Oğlum Çınar'ın mutluluğunu tabii ki isterim"

Posta'da yer alana habere göre Erkin, "Oğlum Çınar'ın mutluluğunu tabii ki isterim. Bir sorunum yok ama Caner'in haberini mümkünse sunmak istemiyorum" dedi.



Bunun üzerine evlilik haberi Asena'nın sunduğu bölümlerden çıkartılıp, programın 'magazin turu' bölümüne alındı.



Asena boşandıktan sonra yaptığı açıklamada şunları söylemişti: Caner gün gelir aşık olabilir ama programda bu haberi sunmam.