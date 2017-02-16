T24 LogoT24 Logo
Magazin

Asena Atalay, Caner Erkin’in mal varlığının yarısını almak için dava açtı

Atalay, Erkin'in "Boşandıktan sonra maddi hayatına aynen devam edeceksin" dediğini ileri sürdü

16 Şubat 2017 15:14

Asena Atalay, kandırıldığı iddiasıyla eski eşi Caner Erkin'e yeni bir dava açtı.  “Boşandıktan sonra maddi hayatına aynen devam edeceksin” dediğini ileri süren Atalay, ünlü futbolcunun kendisine hediye ettiği İstanbul Beykoz’daki 6 milyon dolarlık cam evi sattığını, hediye alınan Lamborgini Huracan, Porsche Carrera 911 Turbo, beyaz-kırmızı Porsche, beyaz Ferrari, beyaz Mercedes, beyaz Mercedes G otomobili de elinden aldığını belirtti. 

Ünlü futbolcu Caner Erkin ve Asena Atalay, geçen yıl ocak ayında İstanbul 2. Aile Mahkemesi’nde anlaşarak boşandı. 6 yaşında çocuğun velayeti de annede kaldı. Gazete Habertürk muhabiri Hayati Arıgan'ın haberine göre mahkeme, tarafların imzaladığı tarihsiz boşanma protokolünü tasdik etti. Ancak Erkin’in 2 Ocak’ta oyuncu Şükran Ovalı ile evlenmesinin ardından Asena Atalay, eski eşine kendisi ve oğlu için nafaka ödemediği iddiasıyla 120 bin ve 461 bin TL’lik 2 icra takibi başlattı.

"Kandırıldım" dedi

Asena Atalay, Erkin’in tüm mal varlığına tedbir konulması istemiyle evlilik birliği içinde edindiği malların paylaşımı için dava açtı. İstanbul Aile Mahkemesi’ne avukatı Beyza Sındıraç aracılığıyla açtığı dava dosyasında Asena Atalay, kandırıldığını ileri sürdü ve ünlü futbolcunun servetinin yarısını istedi. Caner’in “Boşandıktan sonra maddi hayatına aynen devam edeceksin” dediğini ileri süren Atalay, ünlü futbolcunun kendisine hediye ettiği İstanbul Beykoz’daki 6 milyon dolarlık cam evi sattığını, hediye alınan Lamborgini Huracan, Porsche Carrera 911 Turbo, beyaz-kırmızı Porsche, beyaz Ferrari, beyaz Mercedes, beyaz Mercedes G otomobili de elinden aldığını belirtti. 

Atalay, ünlü futbolcunun menkul, gayrimenkul ve futbol kulüplerinden alacaklarına ihtiyati tedbir konulmasını istedi. Atalay, Erkin’in kötü niyetli olarak üzerine kayıtlı tüm mal varlıklarını kendisinden gizlediğini iddia etti.

Mal varlığına tedbir

Caner Erkin’in ihtiyati tedbir talebi konulması istenen varlığı dilekçede şöyle belirtildi. Şişli’de 2, Balıkesir’in Ayvalık İlçesi’nde 1, Gömeç İlçesi’nde 6 gayrimenkul. 2015 model Porsche, 2014 model 2 Mercedes, 2015 model Bombardier, Mercedes ve Land Rover cip. 

ETİKETLER

Asena AtalayCaner Erkindavamal varlığı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Yeni Akit: Muhabirimize kumar masasında yakalanan AK Parti milletvekili Hakkı...

Erdoğan'dan Korgeneral İyidil’e beraat tepkisi: Yargı için çok üzücü bir...

Nakşibendi şeyhi Abdülkerim Çevik öldürüldü...

Berlin'de düzenlenen Libya Konferansı sona erdi; BM gözetiminde silah ambargosu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24