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Ekonomi

ASELSAN'ın genel müdürü değişti

Faik Eken'in, 27 Nisan 2018 tarihinde emekliye ayrılacağı açıklandı

18 Nisan 2018 13:36

ASELSAN Elektronik Sanayi ve Ticaret AŞ tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yönetim kurulunun bugün (18 Nisan 2018) yapılan toplantısında, şirketin Genel Müdürü Faik Eken'in 27 Nisan 2018 tarihinde emekliye ayrılacağı açıklandı. Eken'in emekliye ayrılacak olması nedeniyle, şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Görgün'ün, yönetim kurulu başkanlığı görevinin yanında söz konusu tarihten itibaren genel müdür olarak atanmasına karar verildiği bildirildi.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Prof. Dr. Haluk Görgün lisans ve yüksek lisans derecesini Yıldız Teknik Üniversitesi Elektrik Mühendisliği Bölümü'nden, doktora derecesini ise New York ABD'de Rensselaer Politeknik Enstitüsü'nden 2003 yılında almıştır. 2013 Yılında Türkiye Bilimler Akademisi Asoşiye üyesi olarak seçilmiş olup Kasım 2014 tarihinden bu yana Gebze Teknik Üniversitesi'nde Rektörlük görevini sürdürmektedir."

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