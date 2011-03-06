-ASELSAN'DAN HARİTALI TELSİZ ANKARA (A.A)- 06.03.2011 - ASELSAN, kritik görevlere yönelik olarak entegre GPS'i (küresel konumlama sistemi), haritası, veri uygulama araçları bulunan, çok modlu, çok bantlı ve çok sistemli çalışan, ''ATLAS'' adını verdiği yeni bir telsiz geliştirdi. Alınan bilgiye göre kullanıcılar, cihazda bulunan entegre GPS alıcısı ile kendi coğrafi lokasyonunu öğrenerek telsiz üzerindeki geniş ekrandaki dijital haritada görebiliyor. Kullanıcının nerede olduğu bilgisi de aynı telsiz üzerinden merkeze iletiliyor. Böylece el telsizi olan devriyelerin merkezden yerlerini, pozisyonlarını izlemek mümkün hale geliyor. Daha önceden kurulmuş olan altyapı ile uyumlu çalışan yeni nesil telsizler polis, jandarma, itfaiye ve ambulans hizmetleri gibi uygulamaların eşgüdümlü olarak yapılmasını sağlıyor. Çok modlu, çok bantlı ve çok sistemli operasyon özellikleri, günümüz kullanıcılarının kritik görev ortamlarındaki çok farklı taleplerini tek bir el telsizi içinde karşılıyor. ATLAS, kullanıcıların ihtiyacı olan, geniş ekran, entegre harita, veri uygulamaları, dahili GPS alıcısı, yüksek kapasiteli batarya, gelişmiş kriptolama teknikleri, dayanıklılık, ergonomik ve hafiflik özelliklerini karşılamak için dizayn edildi. ASELSAN'nın 35 yıllık deneyimi ve bütün dünyadan gelen paha biçilmez müşteri geri bildirimleri 4900 telsizinin kusursuz tasarımına katkıda bulundu. -ATLAS, KAMU GÜVENLİĞİNİN VAZGEÇİLMEZ ARACI OLACAK ATLAS, farklı mod, sistem ve bant kullanan, Kamu Güvenliği Haberleşme Birimlerinin güvenilir biçimde haberleşmesine imkan veriyor. Bu çeşitlilik ATLAS 4900 el telsizlerini farklı kullanıcılar için eşsiz bir cihaz haline getiriyor. Kurumların şu anda kullandığı telsizler, VHF ve UHF olmak üzere iki ayrı frekans bandı üzerinde çalışıyor. Yeni üretilen ATLAS, tek cihazla her iki bantta da haberleşme imkanı sağlıyor. MP3 kalitesinde sesi ve gürültü bastırma özelliği sayesinde, gürültülü ortamlarda kullanıma uygun olan ATLAS'ta kolay bağlantı için USB 2.0'lı mini-USB konektörü ve USB On-The-Go desteği telsiz üzerinde bulunuyor. ASELSAN ATLAS 4900 telsizi, içerdiği havadan yazılım güncelleme desteği ve havadan konfigürasyon edilebilme özelliği sayesinde müşterilerin saha operasyonlarını kolaylaştırıyor. -ATLAS'IN SERİ ÜRETİMİ BU YIL İÇİNDE BAŞLAYACAK Seri üretimine bu yıl içerisinde başlanacak cihazın ilk teslimatları da yine bu yıl içerisinde gerçekleşecek. İlk siparişlerin teslimatının ardından, tüm kamu kurumları için seri üretime geçilecek. ASELSAN profesyonel telsizleri ihracat faaliyetlerinde önemli yer tutuyor. 36 ülkeye ihracat gerçekleştiren ASELSAN, aralarında ABD, Pakistan ve Sri Lanka'nın da olduğu çok sayıda ülkeye telsiz satıyor. Yeni geliştirilen ATLAS'ın da uluslararası pazarda daha etkin ve daha büyük bir pazar payı elde etmesi bekleniyor.