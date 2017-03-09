ASELSAN'a 'FETÖ' operasyonu; 84 kişi hakkında gözaltı kararı

Ankara merkezli 4 ilde yapılan operasyonlarda 53 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin 26’sının örgütün haberleşme ağı ByLock kullandığı, önemli bölümünün birbirleri ile HTS irtibatlarının bulunduğu, örgütün sohbetlerine katıldıkları ve Bank Asya’ya para yatırdıkları tespit edildi. ASELSAN, önceki yıllarda mühendislerinin şüpheli ölümleriyle de gündeme gelmişti.

30’u halen görevde

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 'FETÖ' soruşturması kapsamında ASELSAN’da halen aktif görevde olan 30 kişinin de bulunduğu 84 kişi hakkında gözaltı kararı verdi. Cumhuriyet Savcısı Mustafa Gökçe’nin 6 aylık çalışmasının ardından dün sabah operasyon için düğmeye basıldı. Ankara Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ankara, İstanbul, Tekirdağ ve Samsun’da eş zamanlı 84 adrese operasyon düzenledi. Silahlı terör örgütü yönetmek veya üyesi olmak suçlarından hakkında gözaltı kararı bulunan şüphelilerden ilk aşamada 53’ü gözaltına alındı.

26’sı ByLock listesinde

Aralarında mühendis ve uzmanların da yer aldığı şüphelilerden 26’sının FETÖ’nün haberleşme ağı ByLock kullanıcısı olduğu tespit edildi. Şüphelilerin önemli bölümünün birbirleri ile HTS irtibatlarının bulunduğu, örgütün sohbetlerine katıldıkları ve örgüt elebaşı Fetullah Gülen’in ‘kurtarma çağrısı’ yaptığı dönemde Bank Asya’ya para yatırdıkları tespit edildi. Soruşturma dosyasında şüpheliler hakkında örgüt bağlarına dair beyanların da bulunduğu kaydedildi.