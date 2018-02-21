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Ekonomi

ASELSAN'a 106,5 milyon liralık ek sipariş

ASELSAN ile Savunma Sanayii Müsteşarlığı arasında sözleşme değişikliği anlaşması imzalandı

21 Şubat 2018 00:22

ASELSAN ile Savunma Sanayii Müsteşarlığı arasında Kent Güvenlik Yönetim Sistemi ve Plaka Tanıma Sistemi Projesi'ne yönelik 106 milyon 473 bin 452,28 liralık ilave siparişi kapsayan sözleşme değişikliği imzalandığı bildirildi.

ASELSAN'ın Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlanan açıklamasında, "ASELSAN ile Savunma Sanayii Müsteşarlığı arasında Kent Güvenlik Yönetim Sistemi ve Plaka Tanıma Sistemi Projesi ile ilgili olarak bugün imzalanan sözleşme değişikliğiyle ASELSAN'a toplam 106 milyon 473 bin 452,28 TL tutarında ilave sipariş verilmiştir." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, sözleşme değişikliği kapsamında teslimatların bu yıl içerisinde tamamlanacağı belirtildi.

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