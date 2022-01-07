“ASELSAN, yılbaşında personeline hediye ettiği 9 bin saati AKP’li yöneticiden aldı” iddiası

Türkiye'nin savunma sanayi alanındaki en önemli teknoloji şirketlerinin başında gelen ASELSAN, yaklaşık 9 bin personeline yeni yıl hediyesi olarak saat verdi. Hediye saatlerin AKP Gençlik Kolları MKYK üyesi Cemal Oğuz Kılıç'a ait Ay Saat firmasından satın alındığı ileri sürüldü.

Şirket patronu Kılıç'ın babasının da Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Hamdi Kılıç olduğu ifade ediliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşma metinlerini de yazan baba Kılıç’ın aynı zamanda Basın İlan Kurumu'nda üye olarak görev yaptığı aktarıldı.

Sözcü’den Erdoğan Süzer imzalı habere göre, ASELSAN'ın milyonlarca liraya mal olan hediye saatler için ihale açtığına ilişkin kayıt bulunamadı. ASELSAN yönetimi de sorulara yanıt vermedi. Ay Saat A.Ş'nin yüzde 100 pay sahibi ve Yönetim Kurulu Başkanı olan AKP Gençlik Kolları MKYK Üyesi Cemal Oğuz Kılıç, 1995 Ankara doğumlu. Kılıç, 2018'de şirketi kurdu. Şirket kuyumculuk, matbaacılık, inşaat, enerji, deri ve ahşap mobilya alanlarında da faaliyet gösteriyor.

Kılıç, siyasi hayatına 2014 yılında AKP Ankara İl Gençlik Kolları üniversiteler biriminde üniversite başkanı olarak başladı. 2018 yılında AKP Ankara İl Gençlik Kolları Yönetim Kurulu Üyesi oldu. Geçen yıl mart ayında da AKP Gençlik Kolları MKYK üyeliğine seçildi. Kamuda birçok kuruma da duvar saati ve benzeri işler yapan şirket, kişiye özel tasarımlar da yapıyor.

Şirketin internet sitesinde, saatlerin fiyatının değil hediye değerinin önemine işaret edilerek, saat için “Hediyenin zaman gibi en kıymetli hazineyi hatırlatıyor olması, kurum imajını da güçlendirir” deniliyor.

ASELSAN kaynakları ise, yeni yıl hediyesi için açılan ihaleye 3 firmanın katıldığını belirterek, ayrıcalıklı bir işlem yapılmadığını belirtti. İhalede, teklif veren firmanın “özellikleri ve bağlantılarına değil satın alınacak ürünün niteliği, kalitesi ve yerli malı olmasına” bakıldığını bildirdi.