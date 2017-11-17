ASELSAN nasıl Türkiye’nin en değerli şirketlerinden biri oldu?

Savunma sanayi alanında teknoloji üreten ASELSAN (Askeri Elektronik Sanayii), Salı günü hisselerinde görülen yüzde 8,4'lük bir artışla Türkiye'nin en değerli şirketi oldu.

Garanti Bankası ve Koç Holding'i geçerek zirveye oturan şirketin bu alandaki liderliği bir gün sürdü.

ASELSAN'ın piyasa değeri salı günü 45 milyar liraya kadar yükseldi.

Daha sonra ise gerçekleşen satışlarla ASELSAN hisselerinde toplamda yüzde 30'a varan bir düşüş kaydedildi.

ASELSAN, Türkiye'nin en değerli şirketleri sıralamasında birkaç basamak geriye düşse de, şirketin hisselerinin 2017'nin başından bu yana yüzde 256 artması dikkat çekici.

Türkiye'nin en değerli şirketlerinden biri olmasının nedenlerine baktığımızda ise Türkiye'nin savunma sanayine yatırımlarını artırmasını ve sanayini millileştirme kararı almasını görebiliyoruz.

"Hisselerde yaşanan hareketi anlatmak çok güç"

Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı (TSKGV), ASELSAN hisselerinin yüzde 84,58'ine sahip.

Şirketin hisselerinin yüzde 15,30'luk kısmı ise Borsa İstanbul'da işlem görüyor.

Zirveye oturduktan bir gün sonra şirketin hisse senetlerinde yüksek oranda düşüş yaşanması, Borsa İstanbul'un ASELSAN için Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi'ni (VBTS)devreye almasına neden oldu.

Şirket hisselerinde görülen aşırı dalgalanmanın önüne geçilmesi istenen uygulama kapsamında ASELSAN hisselerine 30 Kasım'a kadar açığa satış ve kredili işlem yasağı getirildi.

BGC Partners Türkiye Yurtdışı Satış'tan Müge Koen, "ASELSAN hisselerinde son haftalarda yaşanan hareketi anlatmak gerçekten çok güç" yorumunda bulunuyor.

BBC Türkçe'nin sorularını yanıtlayan Koen, Aselsan'a duyulan ilgiyi ise şöyle açıklıyor:

"Ülkemizin lokomotif konumunda olan savunma sektörünün önemli oyuncularından ASELSAN'a özellikle hükümetin bu sektörü destekleme niyetinin olduğu bir dönemde ilgi olması gayet normal. Son zamanlarda hükümetimiz bu sektörde dışa bağlılığı azaltmak için yoğun çalışma içerisinde."

Ancak Koen, yerli üretime olası desteğin uzun zamandır piyasa tarafından bilindiğini ve son bir ayda yeni bir haber akışı olmadan hisselerin yüzde 46 yükselmesinin "temel gerçeklere" bağlı olmadığını düşünüyor.

Koen aynı zamanda şirket hisselerinde yılbaşından bu yana halka açık hisselerdeki yabancı oranının yüzde 55'ten yüzde 30'a düştüğüne dikkati çekiyor.

"IMKB'nin aldığı kredili ve açığa satış işlem yasağı son birkaç gündür bir haber akışı olmadan yükselen hisseyi koruma amaçlıdır. Bunun etkisiyle hisse üzerinde satış baskısı oluşmuştur" diyen Koen, "Önümüzdeki günlerde hisse hacminde biraz düşüş olması ve fiyat oynaklığınının azalması piyasa açısından şaşırtıcı olmaz" açıklamasında bulunuyor.

22 proje tetikleyici oldu

BBC Türkçe'nin sorularını yanıtlayan GEM Portfolyo Müdürü Anastasia Levashova ise son zamanlarda basında yer alan ASELSAN'a ilişkin olumlu haberlere atıfta bulunuyor.

2 Kasım'da Başbakan Binali Yıldırım başkanlığında toplanan Savunma Sanayii İcra Komitesi (SSİK) toplantısında, savunma sistemi, tank modernizasyonu, elektronik koruma sistemleri ve gemi projelerinin de aralarında bulunduğu 5 milyar dolar tutarında 22 projenin karara bağlandığı açıklanmıştı.

Anastasia Levashova, her ne kadar görüşülen bu projelere ilişkin ASELSAN'ın tam adı geçmese de sadece iki projeden bile 12 ay içinde 1,4-1,6 milyar değerinde sipariş gelebileceğini aktarıyor.

Levashova, bunun da ASELSAN'ın 6 milyar dolar civarında olan bekleyen iş potansiyeline ekleme yapacağını söylüyor.

Burada ASELSAN'ın toplam işlerinin yüzde 53'ünün Savunma Sanayi Müsteşarlığı'nına, yüzde 14'ünün ise Savunma Bakanlığı'na ait olduğunu vurgulamak gerek.

Levashova'ya göre ASELSAN'ın Türkiye'nin en değerli şirketleri arasına girmesinin nedenleri ise şöyle:

Şirket gelirini 2012-2016 yılları arasında iki katına çıkardı, büyük ihtimalle 2016-2019 arasında da tekrar iki katına çıkaracak.

Net gelir ise aynı süre içinde 2,5 kat büyüdü. Bu da hem kârlılığı hem de kârlılık oranı artıyor demek.

Türk hükümetinin iki konuda açık bir stratejisi var: 1) Savunma harcamasını artırmak. 2) Savunma sistemini yerelleştirmek.

Halka açık şirketler listesinde bancılık ya da telekom sektöründe 5 banka ve 2 telekom şirketi yer alırken savunma sektöründe sadece ASELSAN var. Bu yüzden savunma sektörüne yatırım yapmak isteyenler sadece ASELSAN hissesi satın alacakken diğer sektörlere yatırım yapmak isteyenler için geniş bir seçim şansı var.

İhracat fırsatı

6 yıldır bilançosunu artıda kapatan ASELSAN, net kârını 3. çeyrekte geçen yılın aynı dönemine kıyasla 1,5 kat artırarak 389 milyon liraya yükseltti.

Dokuz aylık sonuçlara bakıldığında ise net kârı geçen yılın 9 aylık dönemine göre yüzde 214 artmış vaziyette.

Türkiye'nin milli olarak üretmek istediği savunma projeleri arasında tank, fırkateyn, uçak ve füze sistemlerinin de bulunması ASELSAN'ın daha başka birçok projeye dahil olabileceğini akıllara getiriyor.

En son olarak 2020 ve 2021'de gönderilecek iki Türksat uydusunun Amerikalı girişimci Elon Musk'ın Space X firması tarafından fırlatılacağı duyurulmuştu. Bu projede ASELSAN uyduların haberleşme kısmının üretilmesinden sorumlu olacak.

GEM Portfolyo Müdürü Levashova da ASELSAN üretimlerinin Kazakistan, Özbekistan ve Gürcistan gibi Orta Asya ülkeleri ile Endonezya gibi Güneydoğu Asya ülkelerinde ve Orta Doğu'da tercih edilebileceğini vurguluyor.

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Ancak Bloomberg verilerine göre ASELSAN'ı inceleyen uzmanlardan sadece bir tanesi şirketin hisse senetlerinin alınması tavsiyesinde bulunuyor. 9 analist hisselerin tutulması, 2 analist ise satılmasından yana.

ASELSAN hissesi zirve yaptığı Salı günü 46 TL civarında satılıyordu. Şu sıralar ise 32 TL'den alıcı buluyor.

BGC Partners Türkiye Yurtdışı Satış'tan Müge Koen, piyasadaki analistlerin değerlemesine göre ortalama hedef fiyatın 29 TL olduğunu ortaya koyuyor.

Bloomberg verilerine göre de 13 analistin hiçbiri 12 ay içinde ASELSAN'IN hisse senedi fiyatının 46 TL üzerine çıkacağını öngörmüyor.