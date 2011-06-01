-ASELSAN İLK MİLLİ SONARI ÜRETTİ ANKARA (A.A)- 01.06.2011 - Askeri elektronik ve haberleşme konusunda Türkiye'nin gereksinimlerini özgün olarak imal eden ASELSAN, Türkiye'nin ilk milli sonarını da üretti. ASELSAN'ın, ''kulaç'' ismi verilen sonarı, denizaltıların korkulu rüyası torpidoları uzaklaştırmak için kullanılan karıştırıcı teknolojisine de sahip olacak. ASELSAN'ın geliştirdiği ve kulaç adını verdiği sonar sistemi önemli teknolojik üstünlüklere sahip bulunuyor. Denizlerin derinliklerini ölçmek için geliştirilmiş bir sonar türü olan kulaç, aslında denizcilikte kullanılan yaygın adı ile ''iskandil'' olarak ta biliniyor. -MİLLİ SONAR ''KULAÇ''IN ÖZELLİKLERİ... Kulaç sistemi, tamamen ASELSAN imkanları ile tasarlanmış ve üretilmiş milli bir sistem olma özelliğini taşıyor. Bu özelliği ile kulaç, ilk ''milli sonar'' olarak savunma sanayii sektöründe yerini aldı. Tüm askeri ve sivil gemilerde kullanılan bu sonar ile gemilerin deniz dibine olan mesafesi ölçülüyor. Gerektiğinde bu bilgi daha gelişmiş bir bilgisayar ile desteklenerek deniz dibinin haritası da çıkarılıyor. ASELSAN bu tür sonarı da geliştiriyor. Farklı derinlikler için iki ayrı frekansta yayın yapabilen sistem, 1000m uzaklıktaki cisimlerden gelen ses yansımalarını algılayarak ölçüm yapıyor ve derinlik bilgisini operatöre sunuyor. ASELSAN, geçtiğimiz ay İstanbul'da gerçekleştirilen IDEF 2011 Savunma fuarında gemileri torpidolardan korumak için özgün geliştirdiği HIZIR, ZARGANA ve ZOKA sistemlerini de tanıtmıştı. Bu sistemler torpidoları fark ettikten sonra ses dalgaları ile aklını karıştırıyor veya gemi taklidi yaparak üzerine çekiyor ve ana gemiyi koruyor. -ASELSAN'IN İLERİ TEKNOLOJİ ÇALIŞMALARI İLE TÜRKİYE'NİN DÜNYADAKİ YERİ... Türkiye, Aselsan'ın da katkılayıryla, elektronik harp cihazları alanında kendi öz tasarımını yapan ilk 10 ülke arasında bulunuyor. Frekans atlamalı VHF/FM Kriptolu telsiz sistemleri alanında kendi öz tasarımını ve üretimini yapan en başarılı ilk 4 ülke arasında. Kestirme cihazları alanında ilk 4 ülke arasında yer alıyor. Türkiye, ASELSAN teknolojisi sayesinde, GSM cep telefonu alanında cihaz geliştirmiş bulunan ilk 9 ülke arasındadır. TASMUS Taktik haberleşme sisteminin ise aynı teknolojiyi kullanmayı düşünen Avrupa ülkelerinden önce geliştirdi. -SEKTÖRÜNDE AR-GE'YE EN ÇOK PAY AYIRAN KURULUŞ ASELSON, Ar-Ge'ye ayırdığı pay ile özgün üretimde önemli bir paya sahip bulunuyor. Kurum, 200 yerli firmaya yan sanayi olarak iş yaptırıyor. ASELSAN'da 1900'ü mühendis, 3 bin 550 personel çalışıyor. Her yıl cirosunun yüzde 7'sini Ar-Ge faaliyetlerine tahsis eden ASELSAN'ın Ar-Ge harcamaları, Türkiye'deki tüm savunma sanayi firmalarının araştırmaya ayırdığı payı ikiye katlıyor. Aselsan, Amerika Birleşik Devletleri merkezli askeri yayıncılık kuruluşu Defense News dergisi tarafından hazırlanan listeye göre 100 küresel savunma sanayi şirketi içinde de (Defense News Top 100) yer alıyor.