ASELSAN: Dünya savunma harcamaları 1,7 trilyon dolara ulaştı

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO), Türkiye'nin savunma sanayisinde başlattığı yerlileştirme ve millileştirme seferberliğine destek verebilmek hedefiyle savunma sanayisinin önde gelen firmalarından ASELSAN ile Bursa iş dünyası temsilcilerini bir araya getirdi. Toplantıda konuşan ASELSAN Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Prof. Dr. Haluk Görgün, dünyada savunma harcamalarının 1 trilyon 730 milyar dolara ulaştığını söyledi.

ASELSAN'ın ürünleri ve yan sanayi faaliyetleri hakkında bilgi alan Bursalı firmalar, düzenlenen ikili iş görüşmelerinde ASELSAN yetkilileriyle iş birliği masasına oturdu.

Savunma harcamaları 2 trilyon dolara yaklaştı

ASELSAN Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Prof. Dr. Haluk Görgün ise dünya savunma harcamalarının 1 trilyon 730 milyar dolar seviyesine ulaştığını söyledi. "Bu harcamaların yaklaşık yüzde 40'ı personel harcaması, yüzde 23'ü teçhizat, yüzde 35'i cari harcama olarak gerçekleşiyor" diyen Görgün, Türkiye'nin yaklaşık 18,2 milyar dolarlık pay ile dünyada 15'inci sırada yer aldığını belirtti. Türkiye'nin savunma ve havacılık cirosunun 6 milyar dolar olduğunu kaydeden Görgün, "Ülkemizin sektördeki toplam ihracatı ise 2 milyar dolar. Son yıllarda özellikle Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın gösterdiği irade sayesinde ülkemizin sektörde ciddi bir ilerleme kaydettiğini görüyoruz" ifadelerini kullandı.