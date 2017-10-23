Aşçılık, Pastacılık, Servis Elemanı ve Pidecilik Kursu başladı

Hakan ÇELİKBAŞ/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN\'un merkez İlkadam Belediyesi, Samsun Lokantacılar Tatlıcılar Pastacılar Esnaf ve Sanatkarlar Odası ve Türkiye İş Kurumu\'nun işbirliği ile aşçı yardımcılığı, pastacı yardımcılığı, pide ustası ve servis elemanından oluşan, ‘Mesleki Eğitim Mutfağımdan Geçiyor’ (MEMGE) projesi törenle açıldı.

Samsun\'da Lokantacılar Tatlıcılar Pastacılar Esnaf ve Sanatkarlar Odası ile İlkadım Belediyesi işbirliğiyle yürütülen, Aşçılık, Pastacılık, Pidecilik ve Servis elemanı kurslarının verildiği \'Mesleki Eğitim Mutfağımdan Geçiyor\' adlı kursun 2\'inci dönemi bugün düzenlenen törenle başladı. 37\'si kadın 61 öğrencinin katıldığı kurs 2.5 ay sürecek. Kurs sonunda katılımcılara sertiika verilecek.

Açılışta konuşan Samsun Valisi Osman Kaymak, \"Buradan mezun olanların yüzde 50\'si 60\'ı işe giriyor. Bu gerçekten çok önemli. Demek ki burada çok ciddi bir iş yapılıyor. İşi ciddiyet ve disiplinle takip etmek çok önemli\" dedi.

Lokantacılar Tatlıcılar Pastacılar Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı İsmail Balcı ise şu ana kadar 78 mezun verdiklerini anlatırken, şöyle konuştu:

Avrupa Birliği heyeti tarafından Türkiye genelinde ödüle layık görüldük. Hibe destekli bir kurstu. Türkiye\'de örnek bir proje olduk. Bu kursu açtıktan sonra 2014-2017 yılları arasında Türkiye\'deki en iyi projeleri İstanbul\'a davet ettiler. Bizde bu davet edilen projeler arasındaydık. Buradan mezun olan arkadaşlarımızın çoğunluğu iş buluyor.\"

Konuşmaların ardından kurdela kesilerek kurs başlatıldı. Açılış törenine AK Parti Samsun Milletvekili Fuat Köktaş, Samsun Valisi Osman Kaymak, İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok ve kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ile çok sayıda kişi katıldı.



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