Aşçılık öğrencileri için üniversitede yeni mutfak açıldı

İSTANBUL, (DHA)- İSTİNYE Üniversitesi Aşçılık Bölümü öğrencileri yeni bir mutfağa kavuştu. \'Matbah\' adı verilen mutfakta öğrenciler aşçılık mesleğine ilk adımını atarken İstinye Üniversitesi Aşçılık Meslek Yüksekokulu bölümü öğretim görevlisi Yrd. Doç. Dr. Çağla Özer, iki yıllık aşçılık bölümünde, öğrencilere 4 yıllık bir bölüm olan gastronomi bölümü öğrencileri kadar donanım kazandırmayı hedeflediklerini söyledi.

Yrd. Doç. Dr. Çağla Özer, öğrencilerin yemek kültürünü, tanımını öğrendiklerini belirterek, \"Mutfakta tarihsel anlamda neler oldu, beslenmenin ilkelerini öğrenciler öğreniyor ve ayrıca haftada 2 gün uygulama dersleri veriyoruz\" dedi.

MUTFAĞA OSMANLICA İSİM VERİLDİ

İstinye Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Melih Bulu ise \'Matbah\' kelimesinin Osmanlıca\'da mutfak anlamına geldiğini belirtti ve şunları söyledi: \"Biz üniversitemizde çok iyi bir mutfak yapmak istedik. Hem direk bu dersi alacak öğrencilerin eğitim alması için hem de bizim için aslında laboratuvar olan, mutfak dediğimiz mekânı kullansınlar istedik. Mutfakta birebir öğretmenlerin eşliğinde pratik yapmak aşçılık öğrencilerinin olmazsa olmazıdır. Öğrencilerin bir yerde staj yaparken edineceği bilgilerin yeterli olmayacağını düşünüyoruz.\"

\"BU MESLEKTE DİSİPLİN ÇOK ÖNEMLİ\"

İstinye Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu Müdürü Doç. Dr. Fahri Erenel ise öğrencilerin mutfağın tüm inceliklerini öğrendiğini belirtti ve şunları söyledi: \"Osmanlı mutfağı, Türk mutfağı, Batı mutfağı öğretiliyor. Öğrencilerimiz bununla da yetinmiyor yarışmalara katılıyorlar. Amaç Türkiye\'nin sayılı şeflerinden olmak. Aşçılık mesleğinde iş disiplini diğer mesleklerden çok daha önemli. Hangi malzemeyi nerede, hangi sırayla kullanacağını bilmek gerekiyor. Planlanmayan hiçbir işte sonuca ulaşmak mümkün değildir. Ne kadar mükemmel yemek yaparsanız yapın kullanacağınız malzemenin sırasını düşünmemiş ve planlamamışsanız hem siz yorulabilirsiniz hem de lezzet istediğiniz seviyede olmayabilir.\"

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