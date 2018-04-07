Aşçı andı okuyup, kepçelerini teslim ettiler

Yurdaer ÖZTÜRK/MENGEN(Bolu),(DHA)- BOLU\'nun Mengen ilçesinde Mengen Aşçılar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 26. dönem mezunlarını verdi. Liseden mezun olanlar, kepçelerini alt sınıftaki arkadaşlarına teslim etti.

Mengen Aşçılar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kepçe Devir Teslim ve Mezunlar Günü nedeniyle düzenlenen törene Mengen Belediye Başkanı Turhan Bulut, daire müdürleri, siyasi partilerin temsilcileri, veliler ve davetliler katıldı. Bu yıl okuldan 219 öğrenci mezun olurken, ilk üç dereceye giren öğrencilere, ödül ve plaket verildi. Aşçı andı okunduktan sonra, son sınıf öğrencileri alt sınıf öğrencilerine kepçelerini teslim etti. Törene katılanlara, Mengen pilavı ikram edildi.

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