Asansörün halatı koptu içindeki kadın yaralandı

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)- AYDIN\'ın Efeler ilçesinde, bir apartmanın dışına kurulan yük asansörünün çelik halatı koptu. Asansörde bulunan Sabriye Gencer (68), yaralandı.

Olay, bugün saat 14.00\'te, Meşrutiyet Mahallesi, numara 14\'teki bir apartmanda meydana geldi. Çatı katında yaşayan Sabriye Gencer isimli yaşlı kadın, apartmanın dışına kurulan yük asansörü ile inmek istedi. Yük asansörünün 2\'nci kata yaklaştığında çelik halatı koptu. Çelik halatın kopmasıyla asansörle inmek isteyen Gencer, yere çakıldı. Apartman sakinlerinin haber vermesiyle olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Asansörün yere düşmesiyle vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar oluşan Gencer, 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Aydın Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Sabriye Gencer\'in bir süre önce dizlerinden ameliyat geçirdiği ve apartmandan inebilmek için zaman zaman yük asansörünü kullandığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



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