Asansörler mezarlık oldu; Ankara'da bir işçi öldü

<p><span style="line-height:1.5;">İstanbul'da 10 işçinin hayatını kaybettiği, Sakarya ise 7 öğrencinin yaralandığı asansör facialarının yaraları sarılmadan bu kez Ankara'da asansör kazası yaşandı.<br />\r\n<br />\r\nMilliyet'ten Sertaç Koç'un haberine göre Ankara İncek'te 20 katlı bir binanın dış cephe kaplamasını yapan işçilerin bulunduğu asansörün alt platformu koptu.<br />\r\n<br />\r\nAsansördeki 4 işçi 9. kattan beton zemine çakıldı.<br />\r\n<br />\r\nİşçilerden biri yaşamını yitirirken, üç işçi ağır yaralandı. Yaralanan işçiler hastanede tedavi altına alındı.</span></p>\r\n