Asansörler mezarlık oldu; Ankara'da bir işçi öldü

İstanbul'da 10 işçinin hayatını kaybettiği, Sakarya ise 7 öğrencinin yaralandığı asansör facialarının yaraları sarılmadan bu kez Ankara'da asansör kazası yaşandı.



Milliyet'ten Sertaç Koç'un haberine göre Ankara İncek'te 20 katlı bir binanın dış cephe kaplamasını yapan işçilerin bulunduğu asansörün alt platformu koptu.



Asansördeki 4 işçi 9. kattan beton zemine çakıldı.



İşçilerden biri yaşamını yitirirken, üç işçi ağır yaralandı. Yaralanan işçiler hastanede tedavi altına alındı.