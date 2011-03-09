-ASANSÖRDE TACİZE 10 YIL HAPİS İSTEMİ İZMİR (A.A) - 09.03.2011 - İzmir'in Özkanlar semtinde, takip ettiği 27 yaşındaki sekreter B.B'yi iş yerindeki asansörde taciz ettiği iddia edilen sanık E.K. hakkında, ''cinsel saldırı'' suçundan 10 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, E.K'nın, ''cinsel saldırı'' suçunu düzenleyen TCK'nın 102/1. ve 5. maddesi uyarınca cezalandırılması istendi. Davaya konu olay, 17 Aralık 2010 tarihinde Özkanlar Ankara Caddesi, Mansuroğlu Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, muhasebe bürosunda çalışan sekreter B.B, bir banka şubesindeki işlerini bitirip, iş yerinin bulunduğu apartmandaki asansöre bineceği sırada telefonla konuşan bir erkek de koşarak asansöre bindi. Asansörün kapısının kapanmasının ardından, telefonla konuşmayı bırakan bu kişi, B.B'yi elle taciz etti. B.B'nin bağırması üzerine, paniğe kapılan saldırgan kaçtı. Olayın ardından araştırma başlatan emniyet güçleri, B.B'nin taciz edildiği bölgede bulunan güvenlik kameralarının görüntülerini tek tek inceleyerek, şüphelinin kullandığı aracın plakasını belirledi. Aracın kayıtlı bulunduğu ambalaj fabrikasından, şüpheli E.K'ya ulaşıldı. B.B. tarafından da teşhis edilen E.K, ifadesinde suçlamaları reddetti. Tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan E.K. hakkında İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, ''cinsel saldırı'' suçundan 10 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Davanın görülmesine önümüzdeki günlerde başlanacak. Bu arada, E.K. hakkında, bu olaydan 17 gün önce Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi olan B.K'yı evinin bulunduğu apartmanın asansöründe elle taciz ettiği ve yumrukla burnunu kırdığı iddiasıyla açılan soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.