Asansörde mahsur kalan anne- oğul kurtarıldı

Mehmet IŞIK/KONYA, (DHA)- KONYA\'da, üst geçidin arızalanan asansöründe mahsur kalan anne ve 11 yaşındaki oğlu, itfaiye ve asansör görevlilerinin müdahalesiyle kurtarıldı. Mahsur kaldığı yerden kurtulan çocuk, ağlayarak görevliye sarıldı.

Olay, bugün saat 12.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Beyşehir Çevre Yolu\'ndaki yaya üst geçidinde meydana geldi. Samet İşler, annesiyle bindiği yaya üst geçidinin asansörünün arızalanması sonucu mahsur kaldı. Bunun üzerine polis ve itfaiyeye haber verildi. Ardından asansör görevlileri de olay yerine çağrıldı. Yapılan müdahalenin ardından kapının açılmasıyla Samet İşler ve annesi mahsur kaldığı yerden kurtarıldı. Kurtulan Samet İşler, ağlayarak görevliye sarıldı. Anne ve oğul daha sonra yakınlarıyla birlikte o bölgeden uzaklaştı.



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