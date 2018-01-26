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Asansör ile duvar arasına sıkışan işçi, ağır yaralandı

Tolga YANIK/KONYA, (DHA)- KONYA'da çalıştığı şantiyede asansör ile duvar arasında sıkışan Ahmet Arık (22), ağır yaralandı

26 Ocak 2018 20:51

Tolga YANIK/KONYA, (DHA)- KONYA\'da çalıştığı şantiyede asansör ile duvar arasında sıkışan Ahmet Arık (22), ağır yaralandı.
Olay, saat 10.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Saray Mahallesi Beyşehir Caddesi\'ndeki Meram Tıp Fakültesi\'nin yeni banısının inşaatınde meydana geldi. İşçi Ahmet Arık, asansör boşluğunda asansör ile duvar arasına sıkıştı. Arık\'ı kurtarmaya çalışan mesai arkadaşları başarılı olamayınca, itfaiye ve AFAD\'a bildirdi. İhbar üzerine gelen ekipler, yaklaşık 30 dakikalık çalışmayla Arık\'ı sıkıştığı yerden kurtardı.
İlk müdahalesi olay yerinde sağlık ekipleri tarafından yapılan Ahmet Arık, ambulansla Meram Tıp Fakültesi\'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Arık\'ın hayati tehlikelisinin devam ettiği belirtildi.

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