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Asansör faciasını protesto eden gruba biber gazlı müdahale

İşyerleri ve kafelerden insanlar, polislere, 'Çocuklar var atmayın' diye tepki gösterdi

07 Eylül 2014 20:21

Mecidiyeköy'de Ali Sami Yen Stadyumu’nun arazisine inşa edilen Torun Center rezidans inşaatında yaşanan ve 10 işçinin öldüğü asansör faciasını protesto etmek için Cevahir AVM’den inşaata yürüyen gruba polis müdahale etti.

Torun Center İnşaat’ında meydana gelen asansör faciasını protesto etmek için DİSK, KESK, TMMOB, TTB öncülüğünde16.00′da Cevahir AVM önünde buluştu.

Birçok parti, sivil toplum örgütü ve halktan geniş katılımıyla birlikte şantiyeye doğru yürüyüşe geçen gruba polis TOMA ve biber gazıyla müdahale etti.

İşyerleri ve kafelerden insanlar, polislere, “Çocuklar var atmayın” diye tepki gösterdi.

 

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