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Asansör faciasında ölen işçinin ailesine 'bakkal hesabı'yla kan parası

Torunlar inşaatında ölen işçinin ailesine teklif edilen kan parası yırtık bir kâğıtta hesaplandığı ortaya çıktı

25 Ekim 2014 13:05

İstanbul Mecidiyeköy’de 6 Eylül’de Torunlar İnşaat’a ait gökdelen inşaatında 10 işçinin ölümüyle sonuçlanan asansör faciasında hayatını kaybeden Murat Usta’nın ailesine teklif edilen kan parası için “bakkal hesabı” gibi hesap yapılmış. Ailenin eline tutuşturulan “yırtık pırtık” kağıt parçasında anne, baba, eş, doğmamış çocuk ve kardeşler için kalem kalem veresiye defteri gibi tutarlar girilmiş.

Torunlar’ın Murat Usta ve ailesi için biçtiği değer üzerinden SGK kesintisi olarak da 155 bin Lira düşülmüş. Kesintilerin ardından teklif edilen 305 bin Lira karşısında ailenin acısı bir kat daha arttı.

Canan Coşkun’un Cumhuriyet’teki haberine göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imam hatipten arkadaşı Aziz Torun’un da aralarında bulunduğu Torunlar GYO Yönetim Kurulu üyelerine takipsizlik kararına tepkiler sürerken kan parası tartışması da büyüyor.

Eşi Murat Usta’yı kaybettiği sırada hamile olan ve geçen günlerde bir kız çocuğu dünyaya getiren Ayşe Usta’ya da 100 bin Lira, o dönem henüz doğmamış çocuğu için ise 15 bin Lira manevi tazminat parası teklif edildi. Usta’nın anne ve babasına 30’ar bin Lira’nın düştüğü kâğıt parçasında kardeşler için ise 15’er bin Lira değer biçildi. Kâğıdın altında ise biçilen değerden düşülmek üzere Sosyal Sigortalar Kurumu tarafından aileye bağlanacak tazminat yer aldı.

Ayşe Usta, aracı kişilerin “Biz acınızı biliyoruz. Başınız sağ olsun. Ne kadar istiyorsunuz?’ dediklerini belirterek şunları söyledi:

“‘Bize canımızı verin başka da bir şey istemiyoruz’ dedik. ‘Şu kadar para verin’ demedik. Onlar da ‘biz şu kadar hesap yaptık’ dedi. Oradan çıktılar, buradan girdiler derken 400 bin Lira civarı bir rakam çıkarttılar. Eşimin ailesine teklif ettikleri 15 bin Lira ile çocuğun parası da içinde bu paranın. Kesintilerden sonra elimize geçecek paranın 305 bin Lira olduğunu söylediler. Sonuna kadar mücadele edeceğim.”

Usta eşinin sigorta primlerinin düşük gösterildiğine dikkat çekti.

Usta’nın kuzeni Ali Bekdemir de Torunlar’dan geldiklerini söyleyen 3 kişinin kendileriyle görüştüğünü aktararak “‘Elimize bir kâğıt verdiler. ‘Bunu araştırabilirsiniz’ dediler. Ben de 7 tane bilirkişiye gidip gösterdim. ‘Çok düşük, böyle bir hesaplama yok’ dediler” dedi.

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