T24 LogoT24 Logo
Gündem

Asansör boşluğuna düşen tekniker öldü

Mehmed Hakkı ÖZBAYIR/MANİSA, (DHA)- MANİSA'nın Şehzadeler İlçesi'nde, inşaatı süren 570 yataklı şehir hastanesinin 9'uncu katından asansör boşluğuna düşen asansör teknikeri 36 yaşındaki Yusuf Doğan öldü

11 Eylül 2017 21:39

Mehmed Hakkı ÖZBAYIR/MANİSA, (DHA)- MANİSA\'nın Şehzadeler İlçesi\'nde, inşaatı süren 570 yataklı şehir hastanesinin 9\'uncu katından asansör boşluğuna düşen asansör teknikeri 36 yaşındaki Yusuf Doğan öldü.
Kaza, bugün saat 16.15 sıralarında, Turgut Özal Mahallesi\'ndeki TOKİ 3 Konutları arkasında inşaatı süren 570 yatak kapasiteli Şehir Hastanesi inşaatında meydana geldi. İnşaatı süren hastanenin asansörlerini montaj için gelen bir firmanın asansör teknikeri Yusuf Doğan, montaj sırasında dengesini yitirince 9\'uncu kattan, boşluğa düştü. Yaklaşık 30 metreden asansör boşluğuna çakılan Doğan, öldü. Yusuf Doğan\'ın cesedi, Manisa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Mehmed HakkıDHA MANİSAYusuf DoğanKazaTurgutMahallesi TOKİKonutları arkasındaHastanesiYaklaşıkDoğanManisa Devlet HastanesiPolisFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Prof. Eker'den Dr. Öz ve Karatay'a yanıt: Bu insanların beslenme...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: CHP'nin muhafazakârları anlamaya çalışması önemli ama...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

Yüksek Seçim Kurulu yenilendi; yeni üyeler kim, işte seçimleri yönetecek...

Manisa'da 5,4 büyüklüğünde deprem!...

Albayraklar savunma sanayiinden 'vuruşarak' çekiliyor: "İhtiyacımız olan desteğe bir türlü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24