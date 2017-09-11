Asansör boşluğuna düşen tekniker öldü

Mehmed Hakkı ÖZBAYIR/MANİSA, (DHA)- MANİSA\'nın Şehzadeler İlçesi\'nde, inşaatı süren 570 yataklı şehir hastanesinin 9\'uncu katından asansör boşluğuna düşen asansör teknikeri 36 yaşındaki Yusuf Doğan öldü.

Kaza, bugün saat 16.15 sıralarında, Turgut Özal Mahallesi\'ndeki TOKİ 3 Konutları arkasında inşaatı süren 570 yatak kapasiteli Şehir Hastanesi inşaatında meydana geldi. İnşaatı süren hastanenin asansörlerini montaj için gelen bir firmanın asansör teknikeri Yusuf Doğan, montaj sırasında dengesini yitirince 9\'uncu kattan, boşluğa düştü. Yaklaşık 30 metreden asansör boşluğuna çakılan Doğan, öldü. Yusuf Doğan\'ın cesedi, Manisa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.



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