-Asamoah Aslan mı olacak? LONDRA (A.A) - 05.09.2011 - Galatasaray'ın transfer listesinde olduğu iddia edilen Asamoah Gyan, ''Eğer kulübüm gelen herhangi bir teklifi kabul ederse o takımla konuşmak durumundayım'' dedi. Skysport'un haberine göre, Galatasaray'a transfer olup olmayacağıyla ilgili soruları yanıtlayan 25 yaşındaki Ganalı forvet, ''Herkes gibi ben de haberleri duydum. İngiltere'ye gelmeden önce bir Türk kulübünden transfer teklifi vardı. İlgilerinden dolayı gururlandım, ancak transfer kulübüm Sunderland'e bağlı'' dedi. Şu anda Sunderland'in futbolcusu olduğunu söyleyen Gyan, ''Eğer kulübüm gelen herhangi bir teklifi kabul ederse o takımla konuşmak durumundayım. Bildiğiniz gibi Brezilya'ya karşı yapacağımız maça hazırlanıyorum ve transfere dair bir şey düşünmüyorum'' ifadelerini kullandı. Tottenham ve Marsilya takımlarının da ilgilendiği Gyan, geçen sezon Fransa'nın Rennes takımından 13 milyon sterline transfer edildi ve Sunderland ile 4 yıllık sözleşme imzaladı. 2010-11 sezonunda ligde 31 maçta oynayan Gyan, 10 gol attı. 25 yaşındaki futbolcu, 51 kez de Gana Milli Takımı'nın formasını giydi.