ASALA'dan Türkiye'ye tehdit

ASALA (Ermenistan'ın Kurtuluşu İçin Ermeni Gizli Ordusu) Suriye krizi nedeniyle Türkiye'yi tehdit etti.

Panarmenian.net sitesinin haberine göre, 1985 yılından beri aktif olmayan ASALA’nın basın servisi tarafından yayınlanan açıklamada, “Suriye’deki Ermeni toplumunun güvenliği ve sosyal birlikteliğini direkt ya da dolaylı olarak ihlal edilmesi ya da herhangi bir askeri maceraya girişilmesi durumunda Türkiye aynı önlemlerle karşılaşacaktır” denildi. Söz konusu açıklamada “Türk entelektüelleri ve Türkiye ’nin ilerici halkını süregelen nefret politikasını kınamaya çağırıyoruz” denildi.

Beyrut’ta 1975 yılında kurulan ASALA, 8 yıl içinde 36 Türkiyeli diplomatı şehit ettikten sonra 1983’te Paris’teki Orly Havalimanı’na bombalı saldırı düzenlemiş, 8 kişiyi öldürmüştü. Fransız topraklarında eylem yapmaması için ASALA ile gizli anlaşma yaptığı öne sürülen Fransa hükümetinin Orly saldırısı ile birlikte toplam kurban sayısının 46’ya ulaşmasının ardından örgütün ülkeyi üs olarak kullanmasına izin vermekten vazgeçtiği iddia edilmişti. Orly saldırısı ile diasporanın da desteğini kaybeden ASALA, Agopyan’ın 1988’de Atina’da öldürülmesiyle dağılmıştı.