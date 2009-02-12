ASALA'dan özür kampanyasına ölüm tehdidi

Ermeni terör örgütü ASALA, "Türk halkından özür dileme kampanyası yürütmeye hazırlanan" Avustralya'daki Macqurie Üniversitesi öğretim üyesi ve Türk-Ermeni Diyalog Grubu Eşbaşkanı Armen Gakavyan'ı ölümle tehdit etti.Ermenistan'ın "Azg" gazetesinde yer alan habere göre, ASALA'ya bağlı "Ararat (Ağrı Dağı) Yemini" adlı dernek tarafından yapılan açıklamada, ASALA'nın eylemlerinden ötürü Türk halkından özür dilenmesi yönünde girişimde bulunmaya hazırlanan Gakavyan'ın bu adımından vazgeçmesi, 1915 olaylarının mağdurlarından özür dilemesi ve kendisini bu adımı atmaya yönelten kişilerin kimliğini açıklaması durumunda hayatının bağışlanacağı belirtildi.Bununla birlikte haberde, Gakavyan'ın geçen günlerde Ermeni basın-yayın organlarına gönderdiği açıklamasında, görüşlerinin çarpıtıldığını, gerek Ermeni halkı, gerek arkadaşları adına herhangi bir özür dilemediğini bildirdiği kaydedildi.Türk medyasında çıkan haberlerde, "Gakavyan'ın, Ermeni çetecilerin 1900'lerin başlarında işledikleri cinayetlerden ve ASALA'nın eylemlerinden ötürü Türk halkından özür dilenmesini öngören bir kampanya başlatmaya hazırlandığı" bildirilmişti.