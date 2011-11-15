-Asaad: ''Türkiye'de güvenli bir yerdeyim'' HATAY (A.A) - 15.11.2011 - Özgür Suriye Ordusu lideri Albay Riad Al Asaad, ''Bazı internet sitelerinde Suriye'ye geçtiğim ve oradaki birliklere komuta ettiğim yönündeki haberler gerçek değil. Şu an Türkiye'de güvenli bir yerdeyim'' dedi. Asaad, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Suriye'nin Arap Birliği üyeliğinin askıya alınmasını desteklediklerini, Arap Birliği'nin, Suriye rejimine karşı daha aktif bir duruş sergilemesi gerektiğini söyledi. Suriye'de bazı kişilerin Büyükelçiliklere saldırısını da kınadıklarını ifade eden Asaad, ''Şebbiha' ismi verilen rejimle birlikte çalışan paralı çeteler, Suriye istihbaratının güdümünde ve onların gözetiminde bazı elçilikleri, bu arada Türkiye'nin elçiliğine de saldırılar yaptı. Bu saldırıları şiddetle kınıyoruz.'' Özgür Suriye Ordusu'nun şu anda Suriye'nin tüm kentlerinde etkin olarak zalim rejime karşı mücadele yürüttüğünü vurgulayan Asaad, ordu birlikleri arasında tam anlamıyla bir koordinasyon ve işbirliğinin bulunduğunu kaydetti. Suriye rejiminin, artık Özgür Suriye Ordusu'ndan çekinmeye başladığını belirten Asaad, ''Şu an takriben 15 bini aşkın asker Suriye ordusundan kopmuş ve Özgür Suriye Ordusu'na katılmış durumda. Yalnızca dün 400'e yakın asker Suriye ordusundan koptu. Geçen hafta da 15 subay Özgür Suriye Ordusuna katıldı. Bunlar arasında albaylar da yer alıyor. Bu kopmalar, günden güne artmaktadır.''