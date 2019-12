-AS ROMA SON DAKİKADA YENDİ FLORANSA (A.A) - 27.09.2010 - İtalya Birinci Futbol Ligi'nde (Serie A) 5. hafta müsabakaları tamamlanırken, haftanın maçında AS Roma sahasında, son şampiyon FC Inter'i son dakika golüyle yenmeyi başardı. Serie A'nın 5. haftası dün oynanan karşılaşmalarla tamamlandı. Haftanın maçında başkent Roma'daki Olimpiyat Stadı'nda karşı karşıya gelen AS Roma ile FC Inter arasındaki mücadele büyük heyecana sahne oldu. Maçın büyük bölümü karşılıklı ataklarla geçerken, mücadelenin berabere biteceği düşüncesinin öne çıktığı son dakikalarda, AS Roma'nın Karadağlı golcüsü Mirko Vucinic, kafa şutu ile attığı golle takımına bu sezonki ilk galibiyetini getirdi. AS Roma aldığı bu galibiyete hem zirve yarışından kopmamış oldu hem de lider FC Inter'in puan farkını açmasına izin vermedi. Sezona yıldız isimleri kadrosuna katarak başlayan ancak ilk hafta aldığı galibiyetten sonra üst üste kötü sonuçlar alan AC Milan ise Genoa'yı sahasında İsveçli yıldız golcüsü Zlatan İbrahimovic'in ayağından bulduğu golle mağlup etti ve haftalar sonra 3 puana ulaştı. Geçen sezonki inişli-çıkışlı grafiği bu sezona da yansıyan Juventus da konuk ettiği Cagliari'yi Sırp futbolcusu Milos Krasiç'in üstün oyunuyla yenmeyi başardı. Bir önceki hafta evinde Palermo'ya boyun eğen Juventus, bu galibiyetle de taraftarından af dilemiş oldu. Lige iyi başlangıç yapan iki ekibin mücadelesinde Lazio, deplasmanda Chievo'yu yenerek, 5. hafta itibariyle lig sıralamasında ikinci sıraya yerleşti. Geçen sezon küme düşmekten son haftalarda aldığı galibiyetlerle kurtulan başkent ekibi Lazio, bu sezonun kendisi için farklı geçeceği sinyallerini veriyor. Bu hafta AS Roma gibi galibiyetle tanışan bir diğer ekip ise bir dönem Fatih Terim'in de çalıştırdığı Fiorentina oldu. ''Mor menekşeler'' olarak anılan takım, sahasında ağırladığı Parma'yı 2-0 yenerek, 2010-2011 sezonundaki ilk galibiyetine uzandı. Lige kötü bir başlangıç yapan ve aldığı sürpriz yenilgilerle sıralamanın dibinde kalan Udinese ise Sampdoria deplasmanından 1 puanla dönerek, bu sezonki ilk puanını aldı. Udinese'nin de bu hafta puan almasıyla ligde 5. hafta itibariyle puan almayan takım kalmadı. Serie A'nın 5. haftasında alınan sonuçlar şöyle: AC Milan-Genoa.........: 1-0 AS Roma-FC Inter.......: 1-0 Cesena-Napoli..........: 1-4 Bari-Brescia...........: 2-1 Catania-Bologna........: 1-1 Chievo-Lazio...........: 0-1 Fiorentina-Parma.......: 2-0 Palermo-Lecce..........: 2-2 Sampdoria-Udinese......: 0-0 Juventus-Cagliari......: 4-2