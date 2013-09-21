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Arzum Onan: Parasızlıktan üniversite okuyamadım

Zaman gazetesine konuşan ünlü oyuncu Arzum onan parasızlık ve babasının hastalığı nedeniyle okuyamadığını söyledi

21 Eylül 2013 20:04

Ünlü oyuncu Arzum Onan, parasızlık ve babasının hastalığı nedeniyle üniversite okuyamadığını söyledi. Onan, en büyük hayallerinden birinin mimarlık olduğu ifade etti

Ünlü oyuncu Arzum Onan, üniversiteye gidemediğini, en büyük hayallerinden birinin mimarlık okumak olduğunu söyledi. Hayatına dair açıklamalarda bulunan Onan şunları söyledi: "Daha önce kimseyle paylaşmadığım bazı noktaları sizinle paylaşmak istiyorum. Ben üniversiteye gidemedim. Babamın hastalığı ve paraya olan ihtiyaçlarımızdan dolayı. Benim apar topar hiçbir şey anlamadan modelliğe başlamamdan dolayı. Devamında oyunculuğa başladım. Çok ama çok mimar olmak istemiştim."

 

Hayat bizi beklenmedik yerlere götürebiliyor

 

Zaman gazetesinde yer alan röportajda yıllar ilerledikçe hayallerini taştan ve ahşaptan çıkardığını söyleyen Onan, kendini keşfetme yolculuğundan şöyle söz etti: "Üniversiteyi kazansaydım nasıl bir hayatım olurdu diye düşünüyorum. Daha sonra çamura dokunuyorum. Hayalimdeki düşünceleri kütlelerden çıkarıyorum. Taştan ya da ahşaptan. O zaman diyorum ki her şeyi sıfırlıyorum. Asıl kendimi keşfettiğim an işte o an oluyor. Şimdi geldiğim noktada iyi ki diyorum. İşte bu benim belki kendi sınırlarımı keşfettiğim an olabilir. Hayat bir şekilde bizi ne kadar doğru planladığımızı düşünürsek düşünelim ummadığımız yerlere götürebilir. Orada mutsuz da olabiliriz. İkinci şans ve bunu üstelik İstanbul Üniversitesi'nin yapmış olması çok önemli bir şey. Yine de zaman zaman ailevi koşullar ya da aile işini devam ettirmeler özgür tercihler yapmamızı engelliyor."

 

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