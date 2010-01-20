Arzu Yanardağ'a 4 ay hapis

Yaklaşık 1.5 yıl önce Çeşme’de bir otelde şimdiki eşi Serhat Türkkan ile kalan genç oyuncu Arzu Yanardağ, bilinmeyen bir nedenle karakolluk olmuştu.



Otelin 1001 nolu odasında yaşanan olay gazetelere basit bir kavga olarak yansımış, Yanardağ ile Türkkan bu olaydan bir kaç ay sonra evlenmişti. Ancak Çeşme Sulh Ceza Mahkemesi’nin verdiği bir karar 1001 nolu odada yaşanan olayın basit bir kavga olmadığını ortaya çıkardı. Alaçatı Beach Resort Otel’de yaşanan olaylar otelde görevli Feyzullah Çakır’ın ifadesine göre şöyle gelişti:



“Olay gecesi 02.00 sıralarında sanık (Arzu Yanardağ) otel müdüründen pasta keseceğini belirterek bıçak istedi. Bıçağı alıp yukarı çıktıktan 5 dakika sonra 1001 nolu odadan otelin genel müdürü Kenan Bey’i aradı ve arkadaşıyla (Serhat Türkkan) ile tartıştığını söyledi. Kenan Bey jandarmaya haber verdi. Serhat Türkkan gelen jandarmaya bacağını gösterip yaralandığını söyledi.”





Serhat Türkkan kaldırıldığı hastanede kazayla yaralandığını belirtirken Arzu Yanardağ da “Benden meyve bıçağını istedi. Ona bıçağı uzatırken elimden kaydı ayağına saplandı” şeklinde ifade verdi. Ancak savcılık bu ifadeyi inandırıcı bulmayıp kamu davası açtı. Mahkeme heyeti, bacaktaki 15-20 santim uzunluğundaki kesiğin meyve bıçağıyla yapılamayacağına kanaat getirip, Arzu Yanardağ’ı yaralama suçundan 4 ay hapis cezasına çarptırdı. Ceza 3 bin 600 TL para cezasına çevrildi.









