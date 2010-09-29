-ARZU KAPROL PARİSLİ MODASEVERLERLE PARİS (A.A) - 29.09.2010 - Modacı Arzu Kaprol, 2011 İlkbahar-Yaz koleksiyonunu, Paris'in ünlü Palais Royal (Kraliyet Sarayı) bahçesinde düzenlenen bir defileyle tanıttı. ''Re Fine'' isimli defile, modaseverlerin büyük ilgisini çekti. Thierry Dreyfus'un, modacı Kaprol'un tasarımlarından ve İstanbul kentinden ilham alarak çektiği dört kısa film, defile sırasında davetlilere gösterildi. Defile, düzenlendiği mekan ve sunuş itibarıyla, farklı bir tasarım içinde gerçekleşmesi itibarıyla da davetlilerin büyük beğenisini kazandı. -DEFİLEDE AFRİKA İZLERİ- Kaprol, basına yaptığı açıklamada, tasarımlarında, Güney Etiyopya'da yaşayan Mursi kabilesinde yaşayanların vücut boyama geleneklerinden ve sanatçı Brig Laugier'in ''kitap heykeltıraşlığı'' stilinden etkilendiğini belirtti. Tasarımlarda, bayan gömlekleri ve ceketlerde deri ve ipek kumaşların kullanıldığı, kısa etek ve elbiselerde, beyaz, siyah ve bej renklerin ağır bastığı gözlendi. İstanbul, Bursa ve Antalya'da açtığı mağazalarda hazır giyim koleksiyonuyla ''avangard'' tasarım felsefesini sunan Arzu Kaprol, Türkiye'de moda dünyasında birçok ilke imza attı. Türk Silahlı Kuvvetleri'ne teknolojik kamuflaj kıyafeti tasarlayan ilk modacı olan Kaprol, yine ''Home'' koleksiyonuyla ilk defa ev tekstilinde koleksiyon tasarlayan modacı.