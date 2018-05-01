Arzu Film'den Tosun Paşa açıklaması: Gereksiz ve mesnetsiz bir haber

Şahan Gökbakar ve Cem Yılmaz’ın, orijinalinde Kemal Sunal'ın rol aldığı Tosun Paşa filmini yeniden çekmek için Arzu Film’e başvurduğu ancak ‘hayır’ yanıtını aldığı yönündeki haberlerle ilgili yalanlama geldi. Arzu Film yönetimi, Gökbakar ve Yılmaz’dan böyle bir teklif gelmediğini belirtti ve Hürriyet’te İsmail Bayrak’ın imzasıyla yayınlanan haberin gerçekleri yansıtmadığını ifade etti.

Arzu Film’in resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Çok gereksiz ve mesnetsiz bir haber. Kaynaklari nedir o da belli değil. Ama bize böyle bir talep veya bizim böyle açıklamamız yok. Sorumlu basın kuruluşu ve haberi yapan isim ortada. Umarız düzeltirler.. Kamuoyu'nun bilgisine sunmak istedik.. Teşekkürlerimizle..” dendi.