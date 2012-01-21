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Spor

Arveladze: İlk yarıda yediğimiz çok basit gol İSTANBUL (A.A)

21 Ocak 2012 23:52

-Arveladze: İlk yarıda yediğimiz çok basit gol İSTANBUL (A.A) - 21.01.2012 - Spor Toto Süper Lig'de Fenerbahçe'ye 4-0 yenilen Kayserispor'un teknik direktörü Şota Arveladze, basit bir şekilde yedikleri ilk golden sonra takımın olumsuz etkilendiğini söyledi. Şota, maçtan sonra düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, 4-0'lık sonuçtan sonra söylenecek fazla bir şey olmadığını vurgulayarak, ''İlk yarı yediğimiz çok basit gol, herkesi etkiledi. Sonuçta karşınızda Fenerbahçe var. Penaltıdan ikinci gol geldi. Sonra Stoch'un golü kaç defa olur. Futbol oynamaya çalışıyoruz, ama yetmedi'' dedi. Bir soru üzerine Kayserispor'un oyun stilinin değişmediğini kaydeden Şota, ''Kayserispor bugün yine top oynayan bir takımdı. Başarı olmayınca oyuncuları etkiliyor. Bugün bile pozisyona girdik ama gol atamadık. Şanssızlık olabiliyor'' diye konuştu. Şota Arveladze penaltı pozisyonuyla ilgili olarak da hakemin hiç tereddüt etmeden hemen penaltı noktasını gösterdiğini belirterek, ''Hakem hemen, düşünmeden penaltıyı verdi. Bazen düşünüyorlar, yardımcı hakeme bakıyorlar. Ama burada hemen penaltı noktasını gösterdi'' şeklinde konuştu.

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