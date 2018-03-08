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Artvin'in kurtuluşu mehteran eşliğinde, kortej yürüyüşü ile kutlandı

Adem GÜNGÖR/ARTVİN, (DHA)- ARTVİN'in düşman işgalinden kurtuluşunun 97'nci yıl dönümü kutlamaları kapsamında mehteran takımı eşliğinde kortej yürüyüşü düzenlendi

08 Mart 2018 00:28

Adem GÜNGÖR/ARTVİN, (DHA)- ARTVİN\'in düşman işgalinden kurtuluşunun 97\'nci yıl dönümü kutlamaları kapsamında mehteran takımı eşliğinde kortej yürüyüşü düzenlendi.
Artvin Belediyesi tarafından düzenlenen yürüyüş için belediye binası önünde toplanan yaklaşık  1000 kişi, meşale ve Türk bayraklarıyla \'Livane Mehteran Takımı\' eşliğinde Halitpaşa Meydanı\'na kadar yürüdü. Yürüyüşe, Artvin Valisi Ömer Doğanay, Artvin Belediye Başkanı Mehmet Kocatepe, Garnizon Komutanı Piyade Albay Abdurrahman Cengiz Çerçi, Artvin Çoruh Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Tilki, kurum müdürleri, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.
KOCATEPE: HA AFRİN HA ARTVİN 
Yürüyüşün ardından konuşan Artvin Belediye Başkanı Mehmet Kocatepe, Artvin’in yeniden vatan topraklarına katılmasının 97\'nci yılını ilk günkü heyecanla kutlamanın gururunu yaşadıklarını belirterek, \"Dünyaya hükmedecek bir devletin doğum sancılarının yaşadığımız bu günlerde diyoruz ki, \'Ha Afrin ha Artvin\' bizim için fark etmez. Ecdadımızın zaferleriyle, kahramanlıklarının hikâyeleriyle büyüdük. Bunlar mazide kaldı derken rabbim bu millete dosta düşmana Türk’ün gücünü gösterme imkanı verdiği için şükürler olsun. Türk askeri Afrin’de yeni bir Malazgirt destanı yazıyor. İçeride ve dışarıda bu günleri karalamaya çalışan dün olduğu gibi bugün de olacaktır. Biz sefere çıkıyoruz. Zafer Allah’tandır. Bu ülkede A partisi B partisi derdi yoktur. Ya vatanseversiniz ya da vatan hainisiniz. Bugün savaştaki bir milletin dua eden halkı olarak buradayız. Buradan Afrin’de ki askerlerimize dualarımızı gönderiyoruz\" dedi.
Program, şehitler için Kuran’ı Kerim okunması ve dua edilmesi ile sona erdi.

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