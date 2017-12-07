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Artvin'de üniversite öğrencileri doğaya yiyecek bıraktı

Adem GÜNGÖR/ARTVİN, (DHA)- ARTVİN’de, üniversite öğrencilerden oluşan Artvin Gençlik Merkezi Gönüllülük Kulübü üyeleri, ‘İsrafı önleyelim, yaban hayatını koruyalım’ sloganıyla başlattıkları kampanya ile yaban hayvanları için doğaya yem bıraktı

07 Aralık 2017 17:03

Adem GÜNGÖR/ARTVİN, (DHA)- ARTVİN’de, üniversite öğrencilerden oluşan Artvin Gençlik Merkezi Gönüllülük Kulübü üyeleri, ‘İsrafı önleyelim, yaban hayatını koruyalım’ sloganıyla başlattıkları kampanya ile yaban hayvanları için doğaya yem bıraktı.
Gönüllü üniversite öğrencilerinden oluşan  Artvin Gençlik Hizmetleri Gönüllülük Kulübü üyeleri, ‘İsrafı önleyelim yaban hayatı koruyalım’ sloganıyla yurtlarının yemekhanelerinden topladıkları artık yemekleri Kafkasör Yaylasında bulunan ormanlık alana bıraktı. Projeye öncülük eden Artvin Gençlik Merkezi çalışanlarından Fatma Altay, gönüllük kültürünün  yaygınlaştırılmasını amaçladıklarını belirterek, \"Soğuk kış günlerinde yaban hayvanlarının aç kalmaması için önemli bir çalışma başlatıldı\" dedi. 

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