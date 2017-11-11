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Artvin'de ev yangını: 1 ölü

Adem GÜNGÖR/ŞAVŞAT (Artvin), (DHA) - ARTVİN'in Şavşat İlçesi'nde bir ahşap evde çıkan yangında 90 yaşındaki Hatice Işık hayatını kaybetti

11 Kasım 2017 02:32

Adem GÜNGÖR/ŞAVŞAT (Artvin), (DHA) - ARTVİN\'in Şavşat İlçesi\'nde bir ahşap evde çıkan yangında 90 yaşındaki Hatice Işık hayatını kaybetti.
İlçeye bağlı Çukur Köyü Tetraket Mahallesi\'nde  yalnız yaşayan Hatice Işık\'a ait tek katlı  evde saat 20.30 sıralarında yangın çıktı. Alevler kısa sürede evin tamamını sardı. Yangına ilk müdahaleyi mahalleli yaparken, olay yerine jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle  yangın kısa sürede söndürüldü. Evde yapılan incelemede Hatice Işık\'ın cesedi bulundu. Olay yerindeki incelemenin ardından Işık\'ın cesedi, otopsi için Şavşat Devlet Hastanesi\'nin morguna kaldırıldı.
Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

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